РИАМО - 11 фев. В Московской области посредством ЦУР обработали более 3,2 тысячи обращений по содержанию территорий региона в чистоте и порядке, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«За неделю в Центр управления регионом поступило 3232 обращения, касающихся нарушений чистоты, порядка и благоустройства Московской области», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Он добавил, что наибольшая часть из них касалась нарушения правил уборки от снега и наледи внутридворового проезда, неисправности в освещении территорий и наличия рекламного мусора на столбах и деревьях. Все эти обращения были отработаны в срок.

За неделю 910 проблем решили по категории «нарушения правил уборки от снега и наледи внутридворового проезда». Наибольшее количество их было в городских округах Балашиха, Щелково, Мытищи.

Также в это период была решена 151 проблема по категории «неисправные фонари освещения на внутридворовой территории». Больше всего таких обращений было в Мытищах, Химках, Красногорске.

За неделю ЦУР помог решить 263 проблемы по нарушениям, касающимся наличия рекламного мусора на столбах и деревьях. Наибольшее количество их было в Мытищах, Химках, Одинцове.

«Тепловая карта» Центра управления регионом губернатора Московской области позволяет в режиме онлайн реагировать на запросы населения и мобилизует ответственные организации на оперативное исправление недочетов.

Информацию сотрудники центра получают, в частности, от портала «Добродел», системы «Инцидент», горячих линий, профильных ведомств и округов.