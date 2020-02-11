РИАМО (БАЛАШИХА) – 11 фев. Дорожные службы Балашихи убирают снег с улиц горокруга в круглосуточном режиме, в работе задействовано более 40 единиц техники, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«В отличие от первых двух зимних месяцев февраль в 2020 году выдался снежным. Дорожники Балашихи оперативно реагируют на все снегопады, работают в круглосуточном режиме и убирают улицы в округе», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что в работе задействовано более 40 единиц техники – тракторы и комбинированные дорожные машины, а также более 100 человек. Всего с начала зимы с улиц Балашихи вывезли 13,8 тысячи кубометров снега.

Управляющие компании Балашихи привлекли для уборки дворов более 50 единиц техники и около тысячи сотрудников.