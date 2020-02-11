РИАМО - 11 фев. В Подмосковье в ходе реализации земельных участков и имущественных прав успешно провели торги по 1396 лотам, в 2019 году также завершили централизацию земельно-имущественных торгов во всех округах, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Комитет по конкурентной политике Московской области подвел итоги по реализации земельных участков и имущественных прав за 2019 год, реализовано 1396 лотов», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Московской области впервые в РФ в 2019 году комитетом по конкурентной политике региона завершена централизация земельно-имущественных торгов во всех муниципальных образованиях. Теперь на всей территории региона действуют общие и единые стандарты и правила по реализации объектов недвижимости, в том числе земельных участков на торгах.

В рамках цифровизации комитетом по конкурентной политике Московской области осуществляется пилотный проект по вовлечению в хозяйственный оборот коммерческих земельных участков на аукционах в электронной форме.