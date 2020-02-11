РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 фев. Подольский хоккейный клуб «Витязь» сразится с ХК «Сочи» на домашнем льду во вторник в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Хоккейный клуб «Витязь» Подольска бьется за место в шестерке лучших клубов Западной конференции! Во вторник, 11 февраля, в округе пройдет матч с ХК «Сочи». Он начнется в 19:30 и будет проходить в Ледовом дворце «Витязь», - говорится в сообщении.

Матч будет проходить по адресу: улица Кирова, дом №63А.

В настоящее время подольский клуб в конференции «Запад» регулярного чемпионата КХЛ занимает восьмое место.