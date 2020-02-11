РИАМО - 11 фев. В Москве инициировали доследственную проверку после гибели двух мужчин в результате пожара в хостеле на юго-западе города, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Пожар в административном здании, переоборудованном под хостел, которое находится на улице Новаторов, произошел вечером 10 февраля. Тела погибших нашли после тушения.

«В настоящее время проводятся все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», - сказала Иванова.

Уже назначено проведение судебных экспертиз. После проведения доследственной проверки будет принято процессуальное решение.