РИАМО - 11 фев. Основными задачами и проектами в 2020 году в Москве в коммунальной сфере являются строительство и реконструкция инженерных сетей, а также подключение к энергосетям социально значимых объектов, включая дома по реновации и станции метрополитена, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В текущем году запланированы строительство более 1,4 тысячи километров и реконструкция свыше 600 километров инженерных сетей. Износ инженерных сетей планируется снизить в среднем на 1,5%.

«К системе теплоснабжения планируется подключить 13 станций метро, шесть транспортно-пересадочных узлов, более 70 социально значимых объектов. К электросетям планируется подключить 111 домов, строящихся по программе реновации», – говорится в сообщении.

Кроме того, продолжится работа по подключению объектов МЦД-1 и МЦД-2 общей мощностью 50,9 мегаватта. Также будут установлены 20 тысяч новых опор уличного освещения.

В столице завершат реконструкцию газопровода-дюкера «Автозаводский» и «Даниловский» методом микротоннелирования, начнется реконструкция газопроводов-дюкеров «Кутузовский», «Новодевичий» и «Химкинский».