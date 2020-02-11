РИАМО - 11 фев. Жители районов, в которых появятся платные парковки, подали более 1,35 тысячи заявок на резидентные разрешения, сообщается на сайте Московского паркинга.

В зону расширения платного парковочного пространства попали Районы Басманный, Беговой, Внуково, Даниловский, Люблино, Марьина Роща, Митино, Нагатино-Садовники, Новогиреево, Рязанский, Соколиная Гора, Таганский и Южнопортовый. Здесь с 17 февраля появятся платные парковочные места.

«Возможность оформить резидентные разрешения для жителей районов, которые войдут в зону платных парковок, появилась еще в январе. Мы рекомендуем резидентам заранее подавать заявления и напоминаем, что срок оформления резидентного разрешения составляет шесть дней», – отмечается в материале.

Заявку на получение разрешения можно подать в МФЦ или на сайте mos.ru. Ознакомиться с условиями оформления парковочных разрешений можно в разделе «Льготы» на сайте «Московского паркинга».

Резидентное разрешение дает право на бесплатную парковку в своем районе с 20:00 до 08:00. За 3 тысячи в год можно также получить право бесплатно круглосуточно оставлять авто на платных парковках в своем районе.

Полный список улиц, на которых появятся платные парковки, доступен по ссылке.