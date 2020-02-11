РИАМО - 11 фев. Из-за снегопада, сильного ветра и гололедицы во вторник в вечерний час пик пробки на дорогах Москвы могут достигнуть восьми баллов, поэтому водителям рекомендуется пересесть на общественный транспорт, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столицы.

«Весь день в Москве будет идти снег, ожидается усиление ветра до 7-12 метров в секунду, а также гололедица на дорогах. Вечером на дорогах будет плотно. Ожидаем до восьми баллов. Скорость автомобилей значительно снижена. Возможно увеличение количества мелких ДТП. Кроме того, коммунальная техника будет убирать улицы города, что также скажется на снижении скорости потока», - сказал собеседник агентства.

Он порекомендовал водителям быть более внимательными и осторожными на дороге.

«Необходимо помнить о более длинном пути торможения автомобиля на заснеженной дороге, а также недопустимости резких торможений и перестроений. Для поездок в час пик лучше пользоваться городским транспортом», - добавил собеседник агентства.

В результате снегопада в Москве за день может выпасть около 7% месячной нормы осадков.