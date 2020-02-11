РИАМО - 11 фев. В Московской области за 2019 год заготовили более 60 тонн донорской крови и ее компонентов, в том числе более 10 тонн – во время выездных донорских акций, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Донорское движение в Московской области объединяет тысячи неравнодушных людей. Только в прошлом году впервые сдали кровь и ее компоненты более 19 тысяч человек», - сказала главный врач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп.

Она добавила, что общее число доноров составило 52 тысяч человек, благодаря чему регион полностью обеспечивает себя донорской кровью и ее компонентами.

Заготовленная в Подмосковье донорская кровь и ее компоненты поступают в медорганизации Московской области, в том числе в перинатальные центры для помощи тем, кто нуждается в переливании.

Донорская кровь необходима пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным онкологией и заболеваниями крови, новорожденным с различными патологиями.