РИАМО - 11 фев. За безопасностью каждой точки коллекторного хозяйства в столице следит по 120 тысяч специальных датчиков, которые сообщат в случае проникновения на объект или возгорании на территории, сообщил генеральный директор ГУП «Москоллектор» Яков Ротмистров.

«Все наши объекты телемеханизированы, у нас все мониторится. С каждой точки коллекторного хозяйства у нас выходит 120 тысяч датчиков – пожарно-охранная сигнализация, затопления, температуры. Если случится подтопление или пожар, мы это увидим», - сказал Ротмистров в эфире радиостанции «Вести ФМ».

Он подчеркнул, что сейчас безопасность – основное направление ГУП «Москоллектор». В предприятии принята пятилетняя программа модернизации слаботочных систем.

«В первую очередь это система пожарно-охранной сигнализации, которые мы сейчас модернизируем», - добавил Ротмистров.