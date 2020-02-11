РИАМО - 11 фев. В Южном административном округе столицы за минувший год ввели в эксплуатацию более 1 миллиона квадратных метров недвижимости, жилье составило примерно треть от этого объема – 341,3 тысячи «квадратов», говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

По словам руководителя департамента Сергея Левкина, подобные пропорции не случайны: вместе с жильем появляются новые объекты социальной и инженерной инфраструктуры, которые заметно повысят качество жизни горожан.

«В 2019 году главной окружной и одной из главных городских строек стало возведение парка развлечений «Остров мечты». Отмечу, что этот объект строится за внебюджетные деньги, а город помог со строительством моста через Кожуховский затон реки Москвы, который, соединив Южный и Юго-Восточный административные округа, обеспечил быстрый и удобный подъезд к новому развлекательному парку», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Протяженность моста составила 530 метров. Его строительство также предусматривало переустройство инженерных коммуникаций и работы по реконструкции прилегающих дорог протяженностью 4,6 километра.

Новый мост соединил Симоновскую набережную и 2-й Южнопортовый проезд и обеспечил движение автомобилей к «Острову мечты» и другим объектам, которые сейчас строятся в Нагатинской пойме.