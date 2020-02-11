РИАМО - 11 фев. Объявлен электронный аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту здания Новогородковской средней школы в Одинцовском городском округе, работы должны быть проведены в этом году, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«В Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ Новогородковская СОШ, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, поселок Новый городок, строение 18а», - говорится в сообщении.

Завершить все работы по ремонту объекта и ввести его в эксплуатацию планируется в текущем году.

Ремонт будет проведен в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Работы профинансируют за счет средств бюджетов Московской области и Одинцовского городского округа.

Как уточняется на сайте образовательного учреждения, современное здание школы было построено в 1981 году.