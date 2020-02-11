РИАМО (МЫТИЩИ) – 11 фев. Сгоревшая в подмосковных Мытищах постройка оказалась заброшенным зданием санатория «Подлипки», в настоящее время здание не используется, сообщил «РИАМО в Мытищах» генеральный директор санатория Василий Луговой.

Ранее СМИ сообщили о том, что 10 февраля в городском округе загорелась постройка, которая якобы использовалась и как свиноферма, и как санаторий.

«Особенно ничего такого не произошло. Есть старое, полуразваленное здание. Когда-то там в советские времена был свинарник. В настоящее время это здание не используется. Произошло возгорание (10 февраля – ред.). Когда наши сотрудники туда прибежали, было разбито два окна. Наверняка кто-то туда что-то бросил. На небольшом участке началось задымление, вызвали МЧС, они приехали, все потушили. И на этом все закончилось», – сказал Луговой.

Он также пояснил, что в этом здании свинофермы нет.

«Неизвестно кто эту информацию (о расположенной в месте возгорания свиноферме – ред.) распространил. Причины возгорания неизвестны. Это здание относится к санаторию, но находится за его территорией», – уточнил Луговой.

Согласно данным сайта администрации горокруга, пожар полностью потушили спустя час после возгорания. Информации о жертвах не было, но в здании на момент возгорания находились куры, козы и свиньи.

«На территории санатория «Подлипки» (10 февраля в 13:45 – ред.) загорелось здание бывшей свинофермы. <…> В здании на момент возгорания находились четыре курицы, две козы и две свиньи. Животных не выводили, так как они находились вне зоны задымления. Пожар был локализован в 14:22, а в 14:50 полностью ликвидирован», – отмечается в сообщении.

Пожар совместно тушили сотрудники специальных пожарных частей Мытищ и Королева.

«На месте работали пожарные Мытищинской 17-ой и Королевской 80-ой пожарных частей 18-го отряда Федеральной пожарной службы МЧС России, а также сотрудники 315 и 329 пожарных частей Мытищинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас». Всего было задействовано 6 автоцистерн пожарной техники», – говорится в сообщении.