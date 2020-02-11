РИАМО - 11 фев. В 2020 году в Москве планируется построить и реконструировать более 1,4 тысячи километров линий электропередачи, за прошлый год построили и реконструировали 1,3 тысячи линий электросетей, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Так, за прошлый год построили 1,1 тысячи километров линий, а также реконструировано свыше 200 километров.

«Всего в рамках программы до 2019 года включительно было построено и реконструировано порядка 13,9 тысячи километров линий электропередачи. Снижение износа электрических сетей составило 16,2 процентных пункта (с 65,2% до 49,0%)», – говорится в сообщении.

На 2020 год запланирована реконструкция электроподстанций «Летово» и «Лесная», кабельно-воздушных линий 110 киловатт «Фили-Ходынка» и «Кожухово-Южная».

Также в текущем году намерены модернизировать оборудования на электроподстанциях 220/110 киловатт «Борисово», а также 110 киловатт «Некрасовка», «Менделеево» и «Эра».