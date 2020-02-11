РИАМО - 11 фев. В 2020 году на территории Москвы запланированы строительство и реконструкция 14,5 километров сетей водостока, всего до 2019 года включительно построено и реконструировано более 240 километров сетей водостока, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В 2019 году в городе обновили более 23 километров водосточных сетей, что на 67% больше планового показателя реконструкции. Высокий темп работ позволил сократить количество проблемных мест по скоплению воды в Москве с 2785 адресов в 2011 году до 64 адресов в 2019 году.

«Всего в рамках программы до 2019 года включительно построено и реконструировано более 240 километров сетей водостока. Снижение износа водосточных сетей составило 0,8 процентного пункта с 43,8% до 43%», – говорится в сообщении.