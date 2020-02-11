РИАМО (БАЛАШИХА) – 11 фев. Депутат Совета депутатов Балашихи вручил сертификат на 50 тысяч рублей детскому саду комбинированного вида №12 «Березка» на приобретение и установку спортивного оборудования, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Во вторник Попов в ходе рабочего визита осмотрел территорию детского сада, пообщался с коллективом и передал денежный сертификат заведующей учреждением Валентине Бибиной.

«В 2019 году при посещении детского сада коллектив попросил оказать содействие в приобретении спортивного оборудования для физкультурной площадки, так как у них нет физкультурного зала для оздоровительных занятий с детьми. Средства в размере 50 тысяч рублей мы выделили в рамках программы Совета депутатов Балашихи по укреплению материально-технической базы детских учреждений, сформированной благодаря поддержке главы городского округа Сергея Юрова», – сказал Попов.

Бибина поблагодарила депутата за помощь и рассказала, что на выделенные средства они приобретут большой комплекс с кольцами для подтягивания, дорожками для бега, лазалками, горками, скамейками.

«На улице на территории учреждения площадки были деревянные. Со временем они пришли в негодность. К весне текущего года хотим положить новое покрытие и установить на нем спортивное оборудование», – уточнила Бибина.

В завершение встречи она пригласила депутата на физкультурно-оздоровительный праздник, который пройдет в день защиты детей на новой спортивной площадке детского сада.

Детский сад комбинированного вида №12 «Березка» функционирует с 1969 года. Учреждение посещают порядка 200 детей, функционирует шесть групп от 3 до 7 лет и одна группа кратковременного пребывания.