РИАМО - 11 фев. На территории столицы в 2020 году планируют реконструировать около 30 коллекторов, так, комплексные работы проведут на коллекторах «Профсоюзный», «Манежный», «Ленинский-83», говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Всего в рамках программы до 2019 года построено и реконструировано более 250 километров кабельных коммуникационных коллекторов. Снижение износа сетей коллекторного хозяйства составило 8 процентных пунктов – с 25% до 17%.

«В 2020 году работы запланированы на 27 объектах, в том числе – комплексная реконструкция коллекторов «Профсоюзный», «Манежный», «Ленинский-83», «Сосновая поляна» и «Западный» общей протяженностью 6,54 километра», – говорится в сообщении.

Также ожидается модернизация коллекторов «ЦТД», «Новоконюшковский», «Панфиловский-2», «Вавиловский», «Трансагенство» общей протяженностью 8,35 километра и комплекса коллекторов «Зарядье» протяженностью 2,9 километра.