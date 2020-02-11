РИАМО - 11 фев. В программе по бесплатному профессиональному переобучению в столице теперь смогут принять участие женщины, у которых есть дети до семи лет, у матерей должно быть российское гражданство, они также должны постоянно проживать в городе или иметь постоянную регистрацию, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Во вторник президиум правительства столицы принял соответствующее постановление. Программа переобучения женщин реализуется в городе с 2013 года. Ее участницами стали около 10 тысяч матерей.

«Теперь программу бесплатного профессионального переобучения и дополнительного образования смогут пройти неработающие женщины, воспитывающие детей дошкольного возраста до семи лет. Ранее стать участниками программы могли только мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет», — говорится в сообщении.

В программе впервые также смогут принять участие женщины – индивидуальные предприниматели, самозанятые. Они получат возможность повысить квалификацию, получить новую профессию. Для участия в программе у матерей должно быть гражданство России, постоянная регистрация в столице, либо они должны постоянно проживать в Москве.

Обучение проводят центры «Профессионал» и «Моя карьера», его можно пройти очно, очно-заочно и дистанционно. Занятия проходят вечером и в выходные. В центре «Профессионал» появится детская комната, чтобы у женщин была возможность брать с собой детей.

Учебные программы различаются по длительности - от 2 недель до 2 месяцев, также есть и более продолжительные по времени курсы занятий. Участницы программы получат стипендию.

Чтобы принять участие в программе, нужно подать заявление в центре «Моя работа» либо в центре «Моя карьера». Для записи на обучение понадобятся паспорт, документ об образовании, свидетельство рождении ребенка.

В 2020-2021 годах в программе могут принять участие около 4 тысяч матерей.