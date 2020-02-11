РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 фев. Жителей Люберец призвали брать с собой воду, запас продуктов и спички при дальних поездках зимой на автомобиле, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого территориального управления «Мособлпожспас».

«При сборах в дальнюю дорогу на автомобиле зимой Люберецкое территориальное управление «Мособлпожспас» рекомендует тщательно подготовиться к поездке и выполнить несколько несложных рекомендаций. Возьмите в дорогу запас продуктов, спичек и теплую одежду, а также термос с горячим чаем или кофе, который можно пополнить в придорожных кафе», – говорится в сообщении.

Также спасатели рекомендуют брать с собой средства связи, зарядные устройства и запасные аккумуляторы к ним. Кроме того, могут пригодиться фонарь и рация, настроенная на канал дальнобойщиков, чтобы быть в курсе дорожной обстановки и в случае нештатной ситуации вызвать помощь.

Перед поездкой необходимо уточнить прогноз погоды по всему пути следования. При неблагоприятном прогнозе, по возможности, отложите поездку. Также нужно проверить техническое состояние автомобиля и сообщить родным и близким о своей поездке и ориентировочном времени прибытия в пункт назначения. Полезно будет изучить маршрут следования. Необходимо выяснить, где находятся заправочные станции, пункты питания и организованные стоянки для автомобилей.