РИАМО - 11 фев. В прошлом году на территории Москвы построили более 1,6 тысячи километров и реконструировали более 650 километров инженерных сетей, по итогам года средний их износ снизился на 3%, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Во вторник на заседании президиума правительства Москвы руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Александр Соловьев доложил о ходе реализации госпрограммы столицы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» в 2019 году и планах на 2020 год».

«В 2019 году правительство Москвы совместно с сетевыми компаниями («Мосводоканал», «Мосгаз», «Мосэнерго», «МОЭК», «ОЭК» и другими) продолжило системную работу по модернизации физической и цифровой инфраструктуры электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, а также освещения», - отмечается в материале.

По итогам прошлого года резервы мощностей по отдельным видам инженерных систем достигли от 19% (электроснабжение) до 57% (теплоснабжение). Такие показатели позволяют подключать к сетям строящиеся городские объекты.