РИАМО - 11 фев. За прошлый год в столице построили свыше 180 километров, реконструировали более 120 километров тепловых сетей, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«К теплоснабжению подключено более 70 спортивных объектов, 30 объектов здравоохранения, а также крупнейший в Европе крытый парк развлечений «Остров мечты», - говорится в сообщении

Также после реконструкции насосной станции «Марьинская» повысились качество и надежность теплоснабжения жилых домов и объектов города, которые расположены в районах Марьино и Братеево.

Всего в мегаполисе в рамках программы до 2019 года включительно было построено или реконструировано свыше 1,7 тысячи километров тепловых сетей. Снижение их износа составило 2,5 процентных пункта (с 46,5% до 44%).

В этом году в городе планируется провести работы по строительству порядка 150 километров и реконструкции около 140 километров тепловых сетей. Еще в планах реконструировать оборудование насосных станций «Бирюлево-Борисовская» и «Перовская».