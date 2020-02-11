РИАМО - 11 фев. В Москве в 2020 году запланирована реконструкция более 100 километров водо­проводных и 56,5 километра канализационных сетей, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Всего в рамках программы до 2019 года включительно построено и реконструировано более 1 тысячи километров водопроводных и почти 500 километров канализационных сетей. Снижение износа водопроводных сетей составило 1,3 процентных пункта (с 49,8% до 48,5%), канализа­ционных – 2,6 процентных пункта (с 50,2% до 47,6%)», – говорится в сообщении.

В этом году также проведут модернизацию водозаборного узла «Радужный» с увеличением его производительности до 1 тысячи кубометров в сутки, что позволит обеспечить питьевой водой жителей поселка Былово и микрорайона Радужный в ТиНАО.

Кроме того, планируется провести реконструкцию Зеленоградских очистных сооружений – там построят отделения механического обезвоживания избыточного активного ила.