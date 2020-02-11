РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 фев. Специалисты молодежного центра «Максимум» Подольска рассказали студентам колледжа «Московия» об основных киберугрозах, сообщается в группе «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

Во вторник в профессиональном колледже «Московия» специалистами по работе с молодежью молодежного центра «Максимум» была проведена интеллектуальная игра «Безопасный интернет».

«Студентам колледжа было рассказано об основных киберугрозах и правилах, которые нужны для повышения личной безопасности в соцсетях. Далее была проведена интеллектуальная игра, в которой студенты использовали полученную информацию», - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что, общаясь в социальных сетях, нужно быть предельно внимательными. В частности, не рассказывать подробности своей жизни, стараться не включать в список друзей незнакомых людей.