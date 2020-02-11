РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 фев. Администрация городского округа Люберцы направила в прокуратуру обращение о несанкционированном сжигании отходов в промзоне Мотяково, сообщается на официальной странице управления по охране окружающей среды администрации муниципалитета.

В минувшие выходные, 8-9 февраля, в адрес администрации Люберец поступило значительное количество обращений жителей на неприятный запах от сжигания отходов в промзоне Мотяково. Был организован оперативный выезд народной дружины по указанному адресу. В результате рейда на земельном участке, на территории которого ранее находилась база по приему металла, было выявлено сжигание отходов открытым способом.

«Во вторник управлением по охране окружающей среды совместно с инспектором министерства экологии и природопользования Московской области, а также в присутствии сотрудников полиции была организована повторная проверка участка. Собранные материалы будут переданы в полицию для осуществления мер воздействия в соответствии с действующим законодательством. Администрацией для принятия мер прокурорского реагирования направлено обращение в люберецкую прокуратуру», – говорится в сообщении.

Правообладатели земельных участков вызваны министерством для составления протоколов об административном правонарушении по статье 8.2 КоАП РФ. Также для предотвращения несанкционированного сжигания отходов направлено обращение в МУ МВД России «Люберецкое» по организации регулярных рейдов.