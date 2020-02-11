РИАМО (МЫТИЩИ) – 11 фев. Оборудование стоимостью более 80 миллионов рублей ввели в эксплуатацию в городской клинической больнице Мытищ, сообщается на сайте администрации городского округа.

В региональном сосудистом центре Мытищинской ГКБ ввели в эксплуатацию ангиограф и компьютерный томограф общей стоимостью более 80 миллионов рублей. Оборудование было приобретено по поручению губернатора региона в рамках национального проекта «Здравоохранение». Главный врач Мытищинской ГКБ Андрей Третьяков все это время курировал ход работ по ремонту помещения и монтажу оборудования.

«Региональный сосудистый центр обслуживает более 1 миллиона человек со всего медицинского округа. С вводом в эксплуатацию данного оборудования мы сможем проводить больше как экстренных обследований при остром коронарном синдроме, остром нарушении мозгового кровообращения, так и плановых обследований. А это в первую очередь позволит нам значительно уменьшить смертность при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и увеличить шансы на выздоровление. Установка высокотехнологичного оборудования значительно улучшит логистику», – сказал Третьяков.

По его словам, установка нового современного ангиографа позволит не только проводить еще больше диагностических и лечебных процедур, но и разделить потоки плановых и экстренных пациентов. Таким образом, можно будет выполнять более сложные и длительные вмешательства, не теряя возможности своевременно оказывать помощь больным с неотложными состояниями.

«Очень хорошо, что мы идем в ногу со временем и имеем возможность оказывать такую высокотехнологичную помощь в регионе, а именно в Мытищинской городской клинической больнице», – отметила заведующая городской поликлиникой №2 Любовь Кикоть.

В прошлом году в Мытищинскую больницу поступило 110 единиц медицинской техники на общую сумму более 322 миллионов рублей.