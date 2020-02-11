РИАМО - 11 фев. В столице задержали 38-летнего мужчину, который обвиняется в серии изнасилований девушек в гостинице в Измайлове, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«Следственными органами <…> возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 131 (изнасилование), части 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)», – сказала Иванова.

По ее словам, в августе 2019 года злоумышленник познакомился с девушкой в соцсетях и пригласил ее на территорию гостиничного комплекса. После встречи в холле гостиницы он заманил ее в комнату, где изнасиловал.

В январе 2020 года мужчина аналогичным способом познакомился с другой девушкой и также совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, отметила Иванова.

Ранее мужчина был неоднократно судим. Следователи проверяют его на причастность к аналогичным эпизодам преступлений в Москве и Московской области.