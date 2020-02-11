РИАМО - 11 фев. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о поощрении победителей конкурса видеоуроков «Вместе за безопасность на дорогах!», говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.
Конкурс провел в 2019 году ЦОДД Москвы для формирования навыков безопасного поведения на дорогах у детей и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения у граждан. Участие в конкурсе приняли авторы из 30 городов России, приславшие 415 видеороликов. Подведение итогов конкурса состоялось 20 декабря 2019 года.
«По решению Сергея Собянина денежная премия за первое место составит 500 тысяч рублей, за второе место – 300 тысяч рублей, за третье место – 100 тысяч рублей», – говорится в сообщении.
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