РИАМО - 11 фев. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о поощрении победителей конкурса видеоуроков «Вместе за безопасность на дорогах!», говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Конкурс провел в 2019 году ЦОДД Москвы для фор­ми­рования навыков безопасного поведения на дорогах у детей и негатив­ного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения у граждан. Участие в конкурсе приняли авторы из 30 городов России, приславшие 415 видеороликов. Подведение итогов конкурса состоялось 20 декабря 2019 года.

«По решению Сергея Собянина денежная премия за первое место соста­вит 500 тысяч рублей, за второе место – 300 тысяч рублей, за третье место – 100 тысяч рублей», – говорится в сообщении.