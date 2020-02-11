РИАМО - 11 фев. В дни празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне волонтеры и аккредитованные журналисты смогут бесплатно ездить в городском общественном транспорте, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Во вторник президиум правительства столицы принял соответствующее постановление.

«Речь идет о предоставлении субсидий из бюджета города Москвы транспортным компаниям, которые будут осуществлять бесплатные перевозки волонтеров и представителей средств массовой информации, аккредитованных Организационным комитетом по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», — говорится в сообщении.

Субсидии предоставят при бесплатных перевозках на наземном транспорте, в метро, на Московском центральном кольце, на электричках, начальные и конечные точки маршрутов которых находятся в аэропортах, связанных транспортным сообщением со столицей.

Компенсацию предоставят по фактическому числу бесплатных поездок волонтеров и журналистов. Юридические лица, которые осуществляют перевозки на электричках в аэропорты, получат компенсации из расчета не более двух поездок на каждого журналиста и волонтера.