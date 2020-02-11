РИАМО - 11 фев. На сегодняшний день количество малоимущих жителей Подмосковья составляет порядка 7,3%, к 2024 году этот показатель планируют снизить до 5,2%, сообщила журналистам во вторник министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«Московская область занимает пятое место среди лучших субъектов в стране по уровню бедности. Количество граждан, которые относятся к этой категории, составляет 547 тысяч человек (7,3%). Самая большая часть среди них - это семьи с детьми, приблизительно две третьих», - рассказала Фаевская.

По ее словам, помощь должна иметь адресную направленность и оказываться тем, кто больше всех в ней нуждается.

«К 2024 году этот показатель должен составить уже 5,2%. Наша помощь должна быть направлена на тех, кто без помощи государства не может справиться с такой ситуацией», - отметила Фаевская.

Он добавила, что совместно с главами муниципальных образований был проведен подробный анализ положения малообеспеченных семей и причин, которые мешают им самостоятельно выйти из бедности.

«На каждую семью мы собираемся составить паспорт семьи, опросник, в котором отражается не только уровень и характер доходов, но и предложения, которые могут способствовать выходу семьи из трудной жизненной ситуации. По итогам опроса мы предоставляем семье адресные меры поддержки», - заявила Фаевская.