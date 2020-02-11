РИАМО - 11 фев. Общегородские субботники проведут на территории Москвы 11 и 25 апреля, с 1 по 30 апреля также организуют месячник по уборке и благоустройству территории, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Участники субботника будут приводить в порядок парки и дворы, а также территории объектов социальной сферы.

«Определились с датами городских субботников в этом году. Они пройдут 11 и 25 апреля. Ждем всех желающих убирать во дворах и парках, высаживать деревья и клумбы - инвентарь мы предоставим», - написал Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он также подчеркнул, что в течение всего апреля городские службы будут приводить Москву в порядок после зимы.

Как отмечается в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы, в столице для организации и проведения уборки и благоустройства создан городской штаб, который возглавил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

К участию в субботниках власти мегаполиса приглашают всех желающих. Местные жители, школьники, студенты и сотрудники предприятий будут убирать мусор с газонов, собирать прошлогоднюю листву, обустраивать цветочные клумбы, а также принимать участие в высадке деревьев и кустарников. Информацию о проведении субботников и пунктах выдачи инвентаря опубликуют позже.