РИАМО - 11 фев. В текущем году в Московской области обеспечат жильем двенадцать семей, воспитывающих семь и более детей, сообщила журналистам во вторник замначальника управления реализации жилищных программ - начальник отдела реализации федеральных программ Минжилполитики Подмосковья Наталья Петрова.

«В 2020 году 12 многодетных семей будут обеспечены жильем», - сказала Петрова.

Она отметила, что 99% субсидии составляют средства областного бюджета, 1% — муниципального.

Петрова добавила, что за шесть лет данной мерой поддержки воспользовались 180 многодетных семей, которые воспитывают более 1,5 тысяч детей.

Ранее она сообщала, что за три года в Московской области ожидают получить 3,5 тысячи заявок на субсидирование процентной ставки по ипотеке от семей, где с 1 января 2020 года родился первенец.