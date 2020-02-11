РИАМО - 11 фев. Городские службы Москвы переведены на усиленный режим работы из-за непогоды, в уборке улиц города задействовано более 8,5 тысяч единиц техники, сообщил во вторник заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Городские службы переведены на усиленный режим работы. Проводится противогололедная обработка улично-дорожной сети, тротуаров, пешеходных зон, общественных пространств, дворовых территорий и других объектов. Особое внимание сотрудники коммунальных служб уделяют состоянию тротуаров и подходов к остановкам общественного транспорта», - сказал Бирюков.

По его словам, на улицах Москвы работают снегоуборочные машины, погрузчики, тракторы и роторы, а также самосвалы для вывоза снега.

Снегопад в Москве начался в ночь на 11 февраля. Может выпасть около 7% месячной нормы осадков.