РИАМО - 11 фев. В Подмосковье планируют усовершенствовать меры поддержки молодых ученых, при этом будут учтены пожелания самих специалистов, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Во вторник Хромов встретился с молодыми учеными. Он вручил 15 премий губернатора Подмосковья в сфере науки и инноваций молодым специалистам и обсудил с ними вопросы совершенствования мер поддержки.

«С молодыми учеными обсуждали разные вопросы и задачи, начиная с социальной ипотеки, сложностей, которые возникают у молодых аспирантов, когда стипендия на практике составляет 6 тысяч рублей. <...> Обсуждали, как проработать программу поддержки, чтобы они могли оставаться в науке», - сказал Хромов.

Он отметил, что одна из озвученных проблем — потеря стажа молодыми женщинами-учеными в связи с рождением ребенка, из-за чего они не могут участвовать в региональных программах поддержки. Такая же ситуация у молодых людей, которые уходили в армию.

«Практику увеличения возраста (возраста участника программ поддержки – ред.), возможно, нам стоит рассмотреть. Такие практики есть в европейских странах. Мы внимательно изучим их. <...> Также мы обсуждали вопрос подготовки кадров для школьников. Обсуждали минусы и плюсы. <...> Мы все вопросы, заданные молодыми учеными, не уберем в ящик стола. Думаю, что с предложением по изменению мер поддержки мы выйдем к губернатору Московской области, в Московскую областную думу», - заключил Хромов.