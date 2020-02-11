РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 11 фев. Свыше четырех тысяч новых субъектов малого и среднего предпринимательства зарегистрировали в подмосковном Красногорске в в минувшем году, сообщила первый замглавы администрации муниципалитета Ирина Цеплинская.

Глава Красногорска Эльмира Хаймурзина во вторник провела традиционное совещание с заместителями и начальниками управлений округа. Среди прочего рассмотрели вопросы о новых показателях регионального «Рейтинга-50» и обсудили результаты исполнения муниципальных контрактов в 2019 году.

«За прошлый год у нас очень хорошая динамика – более 4 тысяч новых предприятий малого и среднего бизнеса созданы на территории городского округа. Их количество увеличилось с 12 до 16 тысяч», – сказала Цеплинская.

Она отметила, что важно не только создавать новые предприятия, но и оказывать поддержку существующим. По итогам 2019 года Красногорск входит в топ-5 по предпринимательскому климату в регионе.

«Хотелось бы обратить внимание наших предпринимателей, что с 1 февраля в Московской области заработал Центр поддержки предпринимателей. На горячую линию по номеру 0150 можно обратиться по будням с 9:00 до 18:00 и в субботу до 17:00 и задать любой вопрос, оставить пожелание или жалобу», – сказала Цеплинская.

Она также добавила, что в выходные дни предприниматели могут задать вопросы по электронной почте: 0150@mosreg.ru.

«Предприниматели в Красногорске могут также обращаться за помощью и консультацией в администрацию муниципалитета или в центры «Мой бизнес», – подчеркнула Цеплинская.

Территориальное подразделение «Мой бизнес» расположено по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, дом №2. Также три окна для бизнеса работают в отделении МФЦ «Красный кит» и два окна – в отделении «Твой дом».