РИАМО - 11 фев. Телеведущая, певица и дизайнер Ольга Бузова выложила в социальную сеть Instagram фотографию в новом образе, который очень понравился ее поклонникам, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Немного изменила прическу, и уже все смотрится по-другому. Как вам мой сегодняшний образ?» — спросила Бузова у фанатов в соцсети.

Поклонники отметили, что певице идет новый образ. По их мнению, он свежий и красивый.

В комментариях фолловеры подчеркнули, что Бузова с любой прической смотрится красиво и ей к лицу все испробованные имиджи.

Однако были и те, кому не понравилась фотография и новый стиль певицы. Они написали негативные комментарии, в которых попросили Бузову перестать выкладывать снимки в соцсеть.