РИАМО (МЫТИЩИ) – 11 фев. В Мытищах проверили места несанкционированного перехода путей рядом с железнодорожной платформой Тайнинская, трафик нарушителей отсутствует, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Десятого февраля прошел совместный рейд, в котором приняли участие представители администрации и Общественной палаты Мытищ, а также сотрудники полиции, РЖД.

«Были проверены места, где ранее фиксировалось большое количество нарушений, связанных с переходом ж/д путей в неположенном месте, в частности, рядом со станцией Тайнинская. В этих местах были установлены трехметровые заграждения, для преодоления которых нужно обладать хорошей физической подготовкой», – говорится в сообщении.

В данный момент трафик нарушителей там отсутствует, но были выявлены новые бреши в ограждениях, отделяющих железнодорожные пути от городских улиц.

Целью данного мероприятия не является вынесение как можно большего количества постановлений нарушителям. Работа комиссии, в первую очередь, направлена на снижение смертности на железнодорожных путях, а для этого требуется исключить доступ горожан на эти самые пути.