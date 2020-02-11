Даже если мужчина никогда не служил в армии, он все равно будет рад подарку на 23 февраля. Этот праздник – лишний повод признаться в любви и подчеркнуть его значимость в вашей жизни. Какой подарок на День защитника Отечества выбрать для друга, мужа, папы, брата, сына, читайте в гиде РИАМО.

Статуэтка в виде «Оскара»

Статуэтке в виде награды «Оскар» обрадуется не только киноман, но и любой мужчина с юмором. Подчеркнуть его значимость для вас можно с помощью индивидуальной именной гравировки на ваш выбор, например, «За главную роль в моей жизни». Гравировка наносится механически способом, поэтому не сотрется и не потускнеет. Сама статуэтка высотой около 30 сантиметров выполнена из керамики и покрыта лаком золотого цвета.

Где купить: «Долина подарков»

Стоимость: 1 390 рублей (с гравировкой)

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Набор для охлаждения напитков

Фанату баров и тому, у кого дома собран серьезный барный ассортимент, можно подарить набор для охлаждения напитков. Обладатель набора сможет добавить в бокал с крепким алкоголем или в бокал с коктейлем для соблюдения идеальной температуры не лед, а стальные кубики со специальным охлаждающим гелем внутри. Кроме стандартных кубиков со щипцами можно выбрать набор охладителей в виде пуль, что актуально для мужчины с армейским прошлым.

Где купить: в магазинах Kuchenland или на сайте

Стоимость: 1 790 рублей

Подарочная карта стрелкового клуба

Многим мужчинам будет интересно пострелять по мишеням из современного огнестрельного оружия. Для самых метких станет хорошим подарком карта стрелкового клуба. Даже за одно занятие инструкторы покажут массу приемов: как стрелять стоя, на бегу, с переносом огня по сторонам, из укрытия.

Где купить: стрелковый клуб «Объект»

Стоимость: от 5 000 рублей

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Полет в аэротрубе

сайт администрации городского округа Красногорск

Свободный полет в аэротрубе можно подарить любителям экстрима и острых ощущений. Воздушный поток скоростью 200 км/час позволяет почувствовать себя парашютистом, не слишком высоко удаляясь от земли.

Где купить: https://www.presentstar.ru/

Стоимость: 2 минуты — 1 950 руб., 10 минут — 5 900 руб.

Подписка на стриминговый сервис

Простой способ порадовать киномана или фаната сериалов — подарить подписку на один из популярных стриминговых сервисов. На сайтах «Амедиатеки» и ivi предусмотрена прямая возможность оформить подписку в подарок (ссылку на сертификат вышлют на e-mail). Также можно купить подарочный сертификат Okko.

Где купить: amediateka.ru, ivi.ru, mygiftcard.ru

Сколько стоит: «Амедиатека» — 599 рублей на месяц, ivi — 399 рублей/месяц, Okko — 399 рублей/месяц

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Беспроводная колонка

Беспроводная акустическая мини-колонка порадует и меломана, и спортсмена, и фаната активного отдыха и походов. Такая колонка подключается через Bluetooth или кабель к смартфону и имеет удобный карабин. Можно выбрать модель с защитой от влаги и грязи.

Где купить: магазины электроники «М.Видео» и др.

Сколько стоит: от 2790 рублей

Левитирующая настольная лампа

Фото «лампочка», взято с сайта https://air-flip.ru/

Подарок для эстетов и любителей необычных дизайнерских решений — левитирующая настольная лампа Missione Fly. Футуристичный светильник напоминает зависшую в воздухе лампочку Эдисона. Работает необычный аксессуар благодаря магнитному полю.

Где купить: https://air-flip.ru/

Сколько стоит: 5 500 рублей

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Шоколадный набор инструментов

Увлечения мужчины легко обыграть при покупке сладкого подарка. Спортсменам подойдет гантель из шоколада, любителям футбола – «набор чемпиона», меломанам – шоколадная гитара. Курильщикам можно подарить шоколадную трубку, съедобную сигару или спички. Для мастеров, готовых своими руками построить дом и отремонтировать автомобиль, хорошим подарком будет набор шоколадных инструментов.

Где купить: https://confaelshop.ru/

Сколько стоит: «набор чемпиона» — 520 рублей, гитара из шоколада — 840 рублей, шоколадная гантель — 1 435 рублей, набор инструментов — 1 940 рублей.

Билет на концерт Тилля Линдеманна

Фронтмен группы Rammstein с сольным проектом LINDEMANN выступит 15 марта на площадке «ВТБ Арена» в Москве. Конечно, преподносить в качестве подарка билет на концерт стоит, только если вы уверены в том, что одариваемый любит тяжелую музыку и конкретно творчество немецких музыкантов. Фанатки провокатора и эксцентрика Тилля смогут составить компанию любимым.

Где купить: https://vtb.arena-kassa.ru

Сколько стоит: от 7 200 рублей