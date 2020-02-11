РИАМО - 11 фев. В Подмосковье могут подготовить календарь научных событий, в который войдут все научно-популярные мероприятия текущего года, сообщила во вторник председатель Совета молодых ученых и специалистов Московской области Дарья Ветошкина.

«Первое, с чем мы столкнулись, - не очень высокая информированность ученых о том, что существует, - о грантах, конкурсах. <...> Проводится большое количество мероприятий на разных уровнях. Однако они никак не связаны друг с другом. Было бы здорово создать календарь научных мероприятий - «Наука Подмосковья», - сказала Ветошкина в ходе встречи заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова с молодыми учеными.

Она отметила, что календарь будет полезен и для школьников, которые смогут посещать научные мероприятия.

«Хорошо бы, чтобы это было и в электронном виде, и в печатном. Хотим уже на этот год сделать», - заключила Ветошкина.