РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 11 фев. Депутаты подмосковного Дзержинского на заседании 19 февраля примут решение о присвоении новой улице имени первого главы округа Виктора Доркина, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

Предложение присвоить проектируемой магистральной улице №1 имя первого главы Дзержинского Виктора Доркина было опубликовано 28 января в группе администрации города в социальной сети «ВКонтакте». Жителям предложили проголосовать за то, чтобы таким образом увековечить его память.

«Горожане большинством голосов поддержали проект. Последнее слово за советом депутатов. Если на ближайшем заседании 19 февраля они утвердят это наименование, то постановлением главы новому проезду будет присвоено имя Виктора Доркина», – говорится в сообщении.

Участие в голосовании приняли 732 человека. Из них 624 – это свыше 85% – проголосовали за присвоение улице данного имени. Против высказались 66 человек, что составило чуть более 9%. Воздержались 42 респондента – это около 6%.