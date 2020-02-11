РИАМО - 11 фев. За три года в Московской области ожидают получить 3,5 тысячи заявок на субсидирование процентной ставки по ипотеке от семей, где с 1 января 2020 года родился первенец, сообщила журналистам во вторник замначальника управления реализации жилищных программ - начальник отдела реализации федеральных программ Минжилполитики Подмосковья Наталья Петрова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям сообщил, что в этом году для семей с детьми снизят ставки по ипотеке в новостройках на 3 процентных пункта.

«Прогнозируемое количество заявок на субсидирование процентной ставки в 2020 году - мы ожидаем 500 заявок. Всего пока планируется такая мера поддержки на три года. И планируется, что за три года за такими мерами поддержки обратятся 3,5 тысячи семей», - сказала Петрова.

По ее словам, такая мера позволит семьям сэкономить до 1,5 миллионов рублей, процентная ставка по ипотечному кредиту может быть снижена до 6% годовых.