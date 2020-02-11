РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 фев. Сотрудники ГИБДД городского округа Мытищи проверят транспортные средства, перевозящие опасные грузы до 16 февраля, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий и пресечения нарушений требований нормативных правовых актов, регламентирующих перевозку опасных грузов в период с 10 по 16 февраля 2020 года проводится профилактическая операция «Опасный груз», - говорится в сообщении.

В ходе проведения мероприятия при надзоре за дорожным движением сотрудниками ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» проводится проверка транспортных средств, задействованных в сфере перевозок опасных грузов, обращается особое внимание на соответствие конструкции, технического состояния и дополнительного оборудования ДОПОГ, соблюдение режима труда и отдыха водителей, наличие у водителей необходимых документов.

В материале добавляется, что ответственность за нарушение в данной сфере регламентируется статьей 12.212 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки опасных грузов». С 1 января 2021 года при получении в органах Госавтоинспекции свидетельства на перевозку опасных грузов не потребуется предъявлять свидетельство об официальном утверждении типа цистерны, испытании и проверке цистерны.