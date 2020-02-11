РИАМО - 11 фев. Одинокие безработные пенсионеры Подмосковья старше 65 лет с мая станут получателями дополнительной ежемесячной выплаты в тысячу рублей, начисление будет проводиться автоматически, сообщила во вторник журналистам министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«Губернатором (Подмосковья Андреем Воробьевым во время обращения к жителям региона - ред.) была предложена еще одна новая социальная мера поддержки неработающих, одиноко проживающих пенсионеров от 65 лет и старше. Таких у нас в Московской области 216,687 тысячи. Будет установлена дополнительная мера соцподдержки в виде ежемесячной денежной компенсации в размере тысячи рублей. <...> Эту меру предполагается установить с мая 2020 года», - сказала Фаевская.

По ее словам, на эти цели в 2020 году потратят 1,752 миллиарда рублей, в 2021 году - 2,655 миллиарда, а в 2022 году дополнительные выплаты достигнут суммы в 2,681 миллиарда рублей.

Фаевская также добавила, что начисление будет проводиться автоматически. Если подходящий под все условия пенсионер не получит в мае выплату, то он может обратиться, например, в МФЦ или на региональный портал государственных услуг.