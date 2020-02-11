РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 фев. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска рассказали посетителям регистрационного отдела Госавтоинспекции о правильном выборе автокресла для перевозки детей, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники Госавтоинспекции в рамках проведения социального раунда по безопасности дорожного движения «Маленький пассажир - большая ответственность!» проводят информационно-разъяснительную работу о важности правильного выбора детского удерживающего устройства с посетителями регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД.

«В регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД округа была организована демонстрационная площадка для наглядного ознакомления с различными видами детских удерживающих устройств. В рамках правовых ликбезов особое внимание автоинспекторы уделили соблюдению правил перевозки детей в салоне автомобиля, правильному выбору и расположению детского автокресла», - говорится в сообщении.

Также для посетителей ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск была организована фотозона, где у каждого желающего есть возможность сделать фотоснимок, используя тематические плакаты и хештеги проекта с призывом к общественности к повышению обеспечения безопасности пассажиров транспортных средств.