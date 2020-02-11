РИАМО - 11 фев. Сотрудники подмосковной Росгвардии задержали пациента Центральной городской больницы Реутова, который устроил погром в одной из палат медицинского учреждения, сообщается на сайте Главного управления Росгвардии по Московской области.

«Известно, что мужчина в неадекватном состоянии был доставлен в больницу бригадой скорой помощи и спустя какое-то время принялся ломать находившееся в палате имущество», - говорится в сообщении.

Когда на вызов приехали сотрудники Росгвардии, мужчина надел халат и попытался выдать себя за доктора.

Сейчас по факту разгрома в палате больницы начали проверку.