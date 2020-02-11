РИАМО - 11 фев. В 2020 и 2021 годах многодетные семьи, не реализовавшие региональный материнский капитал, получат по 50 тысяч рублей, количество получателей дополнительных средств составит 22092 человека, сообщила во вторник журналистам министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«Прогнозная численность получателей такой ежегодной выплаты, мы предполагаем, составит 22092 человека, и дополнительные расходы бюджета (составят - ред.) более 1 миллиарда рублей в год», - сказала Фаевская.

По ее словам, получить дополнительные выплаты смогут многодетные семьи Подмосковья, в которых третий или последующий ребенок родился после получения регионального материнского капитала в период с 2011 по 2016 год, а также не воспользовавшиеся им.

Потратить полученные средства многодетные семьи смогут на улучшение жилищных условий, образование детей или какие-либо другие цели.

«Те семьи, которые уже частично потратили региональный материнский капитал, например, на образование детей, они смогут получить в 2020 году 50 тысяч, а в 2021 году — остатки средств (от полученного ранее регионального материнского капитала - ред.)», - добавила Фаевская.