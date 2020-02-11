РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 фев. Учеников кадетского класса гимназии №2 подмосковного Красногорска научили пользоваться огнетушителем, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В целях недопущения травмирования и гибели детей при пожарах, сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Красногорск встретились с учениками кадетского класса на базе МБОУ гимназии №2.

«В ходе профилактических мероприятий инспектор рассказал детям об основных причинах возгораний, объяснил, как вести себя в случае пожара и показал, как пользоваться огнетушителем», - говорится в сообщении.

Для проведения конкурса ученики кадетского класса были разделены на команды. Дети разгадывали кроссворды, головоломки, ребусы, загадки и прошли тест на противопожарную тематику. Для определения победителя учитывалось максимально быстрое выполнение заданий, а также качество и правильность ответов.

«По окончании мероприятия были подведены итоги и распределены места. Командам вручили грамоты, агитационный материал и сделали общее фото на память», - заключается в сообщении.