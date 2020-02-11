РИАМО - 11 фев. В Москве суд вынес обвинительный приговор мужчине, который убил сотрудника полиции в столичном метрополитене в 2018 году, он будет отбывать наказание в колонии строгого режима в течение 18 лет, сообщила РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«Собранные <…> доказательства на основании вердикта присяжных заседателей признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 44-летнего Нурлана Муратова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», - сказала Иванова.

2 сентября 2018 года полицейский остановил мужчину для проверки документов, потом вместе с ним проследовал в помещение на станции метро «Курская» для составления административного протокола. Там злоумышленник выхватил у полицейского пистолет и выстрелил ему в голову. От полученного ранения сотрудник полиции скончался на месте.

В ходе проведения мероприятий в рамках расследования данного дела специалисты провели большое количество судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрических, баллистических, дактилоскопических, молекулярно-генетических, физико-химических. Сделанные в их ходе выводы подтвердили причастность подсудимого к убийству.

«Приговором суда на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей Муратову назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», - добавила Иванова.