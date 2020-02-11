РИАМО – 11 фев. Московский кредитный банк (МКБ) запустил акцию «Нам по пути», клиенты смогут компенсировать расходы на проезд в московском и петербургском метро при оплате картой Mastercard МКБ, говорится в сообщении пресс-службы банка.

«При оплате проезда картой МКБ Mastercard на турникетах метро банк возвращает стоимость поездки за вычетом одного рубля в виде баллов «МКБ Бонус». Баллы начисляются дополнительно к баллам, полученным в рамках основных условий программы лояльности «МКБ Бонус», — говорится в сообщении.

Начисление происходит на балловый счет клиента до 20-го числа месяца, следующего за месяцем оплаты. Максимальная сумма возмещения – 1,5 тысячи баллов в месяц.

Акция действует до 30 апреля.

Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте банка.