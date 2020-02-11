РИАМО – 1 фев. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева считает, что употребление красного мяса два раза в неделю не нанесет вреда сердечно-сосудистой системе, при этом людям старше 50 лет будет достаточно белого мяса и рыбы, сообщает Nation News.

Ранее американские ученые на основании исследования пришли к выводу, что красное мясо и колбаса вредны для сердца и сосудов.

«Если у человека есть риски по работе сердечно-сосудистой системы, то красное мясо не стоит употреблять чаще двух раз в неделю. Этого вполне достаточно, чтобы получить необходимое количество белка и всю гамму витаминов и минералов без вреда для сердца и сосудов», — сказала Королева.

Эксперт также отметила, что необходимо учитывать состояние организма в каждом конкретном случае. При этом в возрасте старше 50 лет употреблять красное мясо необязательно – человеку уже не требуется быстрое возобновление тканей и построение систем, а избыток белка из красного мяса и вовсе окажется вредным для здоровья.

«Белого мяса и рыбы в качестве источника белка вполне достаточно, и избытка не возникнет. Достаточно исходить из расчета 80 миллиграммов на килограмм массы тела для женщины старше 50 лет. Мужчинам, у которых нет большой физической нагрузки, необходимо не более одного грамма на килограмм массы тела», — пояснила диетолог.

Употреблять мясо она посоветовала вместе с овощами и зеленью - так этот продукт будет полезнее.