РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 фев. Дети в подмосковном Красногорске до 15 мая могут принять участие в конкурсе рисунков «Я рисую мечту», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«МБУ «Центр культуры и досуга» приглашает ребят в возрасте от 6 до 14 лет принять участие в конкурсе детского рисунка «Я рисую мечту». Работы и заявки на участие принимаются до 15 мая», - говорится в сообщении.

Центр культуры и досуга расположен по адресу: деревня Путилково, улица Томаровича, дом №1. Работы принимают в кабинете №2. Телефон для справок: 8(499)346-38-87.